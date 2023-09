Família procura por investigador da polícia desaparecido há mais de um mês em São Paulo

A família de Fernando José Duarte Silva, de 41 anos, procura por notícias do investigador da polícia desde 14 de agosto. Fernando trabalha no 28° DP de São Paulo e estava de férias quando desapareceu. As informações são do g1.

Conforme a polícia, o carro de Fernando foi abandonado em Perus, Zona Norte de São Paulo. Antes disso, o veículo teria passado por Paraisópolis, entre 1h e 5h do dia do desaparecimento.

"Nós, os familiares, estamos no aguardo das investigações da polícia. Não temos condições de fazer investigação por conta própria", contou o pai da vítima.

Uma nota da Secretaria da Segurança Pública informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) “continua empenhado em busca de elementos que auxiliem na localização da vítima e no esclarecimento dos fatos”.

Mais detalhes do caso não serão divulgados para garantir a autonomia do trabalho policial, disse a polícia.

Carro abandonado

Segundo noticiado pelo g1, o pai de Fernando José Duarte Silva, afirmou que o filho foi visitar o tio no domingo (13), em Guarulhos, um dia antes do desaparecimento.

No dia em que seu carro foi encontrado, um morador de Perus prestou depoimento e disse ter estranhado o veículo parado na área, por isso, chamou a polícia ao local.

"Estava totalmente fechado, foi abandonado lá, fechado. Não tinha nada. Estava totalmente fora do percurso de casa", contou o pai.

Sem as chaves e os pertencente, um guincho teve que retirar o carro do local e levar até à delegacia. "Não tenho a mínima ideia do que aconteceu com ele, em que situação ele se encontra".