Tubarão mako, o mais veloz do mundo, é filmado vivo pela primeira vez no RJ

Mergulhadores do Rio de Janeiro conseguiram filmar um tubarão mako (Isurus oxyrinchus) nadando entre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras e a praia de Ipanema. O registro inédito aconteceu no último domingo (23), marcando a primeira vez que um membro dessa espécie é encontrado vivo na costa carioca.

Em vídeo divulgado no Instagram, a escola de mergulho Macau Dive compartilhou mais detalhes sobre o animal. "Conhecido por sua velocidade de até 70 km/h, o mako é um predador essencial para o equilíbrio marinho. Apesar da fama, os riscos de incidentes com humanos são baixos", escreveu a instituição na legenda.

Os registros foram feitos pelo instrutor de mergulho Andrew Macau enquanto velejava pela praia. "Estávamos indo lá para as Cagarras como normalmente fazemos quando, no meio do caminho, observamos as nadadeiras caudal e dorsal vindo em nossa direção. Resolvemos parar a embarcação e para nossa surpresa o animal veio até nós", contou.

Veja também País Morre Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, aos 77 anos País Pai é preso após confessar ter jogado filho de 5 anos de ponte no RS; criança morreu

Na mesma publicação, Ricardo Gomes, diretor do Instituto Mar Urbano, ressaltou que os banhistas não precisam ter medo do espécime. "O Rio de Janeiro tem um histórico quase zero de incidência de tubarão. Ver esse animal aqui para gente é motivo de muita alegria, um predador topo de cadeia, importantíssimo para o equilíbrio do ecossistema marinho", afirmou.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) o tubarão mako está em grave risco de extinção. Isso é consequência da prática de pesca predatória, que utiliza nadadeiras e carne destes seres para consumo humano e exportação. O instituto ainda sugere que, até 2040, a população da espécie diminua cerca de 80%.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.