Flordelis passa mal e desmaia em penitenciária no Rio de Janeiro

A ex-deputada federal Flordelis dos Santos de Souza passou mal, desmaiou e caiu no chão na penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, nessa quinta-feira (28). Ela sofreu ferimentos no rosto, no joelho e nas mãos.

Flordelis foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada dentro do complexo. Segundo O Globo, ela caiu no momento em que deixava a cela para receber atendimento médico, por já ter se queixado de tonturas às policiais penais.

Os advogados de defesa da ex-parlamentar informaram que ela tem problemas cardíacos e dificuldades no raciocínio e na fala. "Há meses a defesa busca acesso a esse Prontuário para que Flordelis receba tratamento médico, eis que possui problemas cardíacos graves. É inadmissível deixar que ela padeça quando o próprio corpo médico da Seap [Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro] admite não ter os recursos necessários e adequados para atendê-la", disseram.

Ao O Globo, a Seap confirmou, em nota, que a detenta "sofreu uma queda da própria altura a caminho de uma consulta de rotina no ambulatório, tendo sido encaminhada para a UPA, por precaução", e disse que, embora ela esteja bem, segue em observação.

Desmaios na cadeia

Há mais de dois nos na prisão, Flordelis já desmaiou outras vezes. Segundo os advogados, em dezembro de 2021, a Justiça autorizou que ela recebesse atendimento de seu médico particular na penitenciária, uma vez que estava passando por episódios frequentes de desmaios, lapsos de memória e dores de cabeça.

A ex-deputada divide cela com a filha, Simone dos Santos Rodrigues, também condenada por participação na morte de Anderson do Carmo, ex-marido de Flordelis. Ambas estão no pavilhão de presas evangélicas.