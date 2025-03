Loja de móveis de luxo é investigada após queixas de produtos não entregues

Com peças de madeira rústica que chegam a custar entre R$ 2 e R$ 16 mil, a Madeirado, que fica na cidade do Rio de Janeiro, já recebeu mais de 1.500 citações no site Reclame Aqui, com as queixas indo desde demora até a não entrega dos itens comprados por consumidores.

“Se você pesquisar no Google pelo nome “Madeirado”, vai aparecer esse mesmo endereço e um jardim bem cuidado, e essa mesma construção com letreiros grandes da marca, só que parece feito em computador. Estive pessoalmente neste endereço e não existe loja. O que existe é o matagal e a tal casa abandonada”, diz Rebeca Pacheco, que comprou uma mesa no valor de R$ 1.990, e espera receber o item há 8 meses.

Foi aberta uma investigação de estelionato pela Polícia Civil do Rio de Janeiro após a reclamação formal feita pela cliente. Já o Procon da cidade de São Paulo registrou ao menos 132 denúncias desde o ano passado. Ao jornal O Globo, o Procon do Rio não informou sobre o recebimento de reclamações com relação à Madeirado no estado.

Tendo cerca de 800 mil seguidores no Instagram, todo o portfólio de produtos é mostrado nos destaques e em publicações como os itens entregues e as aprovações por parte de quem recebeu, mas não há comentários nas postagens. No Facebook, na aba de avaliações, é possível identificar mais de 200 mil reclamações, de clientes que se dizem lesados e que a empresa está, na verdade, aplicando golpes.

Loja nega problemas

Por meio de nota, a loja Madeirado chamou de "infundadas" as alegações de fraude e má-fé, e disse que "enfrentou desafios operacionais e financeiros que impactaram sua capacidade operacional" depois da pandemia da Covid-19, e disse estar implementando um plano de reestruturação para evitar novos problemas com relação aos seus serviços

"A Madeirado reitera seu compromisso com a transparência, a ética e a melhoria contínua de seus processos, buscando sempre solucionar conflitos de forma amigável e justa", finalizou a empresa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.