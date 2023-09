Influenciadora do 'Jogo do Tigre' tem bens apreendidos avaliados em R$ 1 milhão; prática é ilegal

A influenciadora digital Skarlete Mello teve os bens apreendidos pela Polícia Civil do Maranhão após operação especial realizada na última terça-feira (26). Segundo investigações, ela estaria contribuindo para o "Jogo do Tigre", considerado ilegal no Brasil.

Também conhecido como "Fortune Tiger", o jogo funciona como um cassino online, com caça níquel. A plataforma promete dinheiro, mas muitos usuários perdem. Os cassinos e jogos de azar são ilegais no país.

Além disso, a operação — liderada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) — apurou que existe um suposto esquema em torno do jogo, que fazia a influenciadora ganhar dinheiro ao divulgar o cassino online nas redes sociais. As informações são do g1.

Augusto Barros Superintendente da SEIC "Recebemos denúncia de pessoas sendo remuneradas para estimular os consumidores a acessar jogos online que oferecem serviços não autorizados. Daí, quando você convida alguém para participar, você ajuda a impulsionar o engajamento em uma plataforma ilegal, e eventualmente pode ter participação na ilegalidade. Um indicativo é que os influenciadores são pagos".

Influenciadora divulga jogo

Com mais de 350 mil seguidores no Instagram, Skarlete divulga o seu estilo de vida, com fotos em festa e ao lado de carros de luxo. Ela divulga o jogo e defende que "Joga quem quer".

Porém, a polícia afirma que o "Fortune Tiger" não tem autorização para atuar no Brasil.