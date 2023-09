Justiça nega indenização a filho de Maurício de Souza que recebeu areia no lugar de placa de vídeo

O filho do cartunista Mauricio de Sousa, Maurício Takeda e Sousa, perdeu uma ação judicial após desembargadores da 26ª Câmara de Direito Privado de São Paulo decidirem que não cabia indenização contra a Amazon. Em outubro de 2022, Maurício recorreu à Justiça depois de receber três potes cheios de areia no lugar de uma placa de vídeo no valor de R$ 14,5 mil.

O pedido foi feito em julho do ano passado. No entanto, após reportar o caso para a Amazon, recebeu o produto certo em 19 dias. No TikTok, Maurício Takeda mostrou o momento em que abriu a caixa e encontrou os potes de areia.

A ação pedia uma indenização de R$ 73 mil por conta das crises de saúde mental causada pelo erro. Além disso, ele deixou de fazer uma viagem programada. As informações são do g1.

Porém, em abril deste ano, o juiz Renato Siqueira de Pretto, da 10ª Vara Cível de São Paulo, julgou a ação improcedente, apesar de ter "sido gatilho para surtos de ansiedade".

Renato Siqueira de Pretto Juiz “Apesar de a parte autora ter recebido, em um primeiro momento, três potes de areia no lugar do produto adquirido pelo site da ré, não se evidencia o mau atendimento. Além de a requerida ter enviado o produto correto dentro em 19 dias depois do fatídico episódio, ela também assistiu o requerente até a efetiva solução do problema".

Para o juiz Renato, o caso "estava no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade”.

Recorreu a decisão

Apesar da defesa de Maurício ter recorrido da decisão em primeira instância, os desembargadores apontaram que o prazo de três semanas após o incidente foi "razoável".

Maurício Takeda desabafou nas redes sociais: "Perdi a ação e recurso contra a Amazon. Receber uma caixa de areia mijada, ter tido uma das piores crises de ansiedade da vida e ter que me expor nas redes sociais para que resolvessem o golpe, para a justiça não passou de um 'mero aborrecimento'. Boa sorte aos que passarem por alguma situação parecida."