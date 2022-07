Filho de Maurício de Sousa compra equipamento de R$ 14 mil, recebe areia e vídeo viraliza

Após comprar uma placa de vídeo por R$ 14,5 mil, Maurício Takeda e Sousa, filho de Maurício de Sousa, teve uma surpresa nada agradável. Em vez de receber o produto desejado, foi entregue a ele um pacote com potes cheios de areia.

"Sou uma pessoa calma, mas fiquei em choque", afirmou Maurício, que filmou a abertura da encomenda, vendida e transportada pela própria Amazon, e publicou no TikTok. As imagens viralizaram e, até a noite desta terça-feira (19), somavam mais de 571 mil likes.

No vídeo, ele declarou ainda que entrou em contato com a Amazon no mesmo dia, mas que ainda não havia sido solucionado o problema.

'Nunca imaginei que fosse acontecer comigo'

O rapaz comentou que, ao pegar a caixa, sentiu que a distribuição do peso estava diferente e, por isso, pediu para a mulher registrar o momento da abertura do pacote. A embalagem, apesar de lacrada, também estava muito danificada.

"Sempre gravo os vídeos por quando são produtos de alto valor por segurança. Tinha medo de levar um golpe ou algo assim, mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo", relatou o filho do cartunista no vídeo.

A mulher de Maurício ficou tão em choque que não conseguia parar de chorar. Foi aí que o rapaz decidiu registrar a reclamação em sites especializados, abrir um Boletim de Ocorrência e entrar com uma ação judicial de pequenas causas contra a empresa.

A empresa Amazon informou que "está em contato com o cliente para solucionar o caso; e que possui uma política de devolução e reembolso que protege os clientes que desejam retornar produtos".