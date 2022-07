Érica de 'Pantanal': conheça a jornalista interpretada por Marcela Fetter na novela

Quem acompanha 'Pantanal', na TV Globo, viu Érica chegar à fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) no último sábado (16). Interpretada por Marcela Fetter, a jornalista embarcou na chalana de Eugênio (Almir Sater) para produzir uma reportagem sobre o pantanal e pediu pouso nas terras do fazendeiro mais conhecido e respeitado da região.

Tão logo chega à fazenda dos Leôncio, Érica chama a atenção de José Lucas (Irandhir Santos), que se apaixona à primeira vista. Os dois vão se aproximar bastante, e a Globo promete muitos flertes nos próximos capítulos.

"Me beija, José Lucas. Me beija como se fosse o último beijo que você fosse me dar", pedirá Érica em breve, antes de ir para a cama com o primogênito de José Leôncio.

No dia seguinte à transa, José Lucas, apaixonado, se declarará para a jornalista. Ela, no entanto, revelará que o romance não pode ir para frente porque ela terá de voltar para São Paulo. E pior: ela já tem outra pessoa.

"Estamos construindo uma história muito linda desse envolvimento dos dois, com muita leveza, alegria e muito amor", disse Marcela Fetter em entrevista ao Gshow.

"Os dois se sentem muito à vontade em todos os momentos que estão juntos. Érica chega como um sopro na vida do Zé Lucas, e Zé Lucas chega como uma ventania na vida dela".

Legenda: Érica e José Lucas (Irandhir Santos) vão viver um romance avassalador. Foto: Globo/João Miguel Júnior

A atriz diz ainda que José Lucas fará Érica "enxergar o mundo por outro ângulo". "Ela se sente viva com a presença dele", garante.

No entanto, algum tempo depois, a jornalista irá, de fato, embora da fazenda. Ela retornará depois, acompanhada de seu pai, o deputado federal Ibrahim (Dan Stulbach), e dirá estar grávida do peão — mas tudo não passará de uma mentira.

Atrito com Juma

Não é só com José Lucas que Érica irá mexer. Na trama, a jornalista também terá atritos com Juma (Alanis Guillen), após demonstrar curiosidade em saber sobre a história de a noiva de Jove (Jesuíta Barbosa) se transformar em onça.

"Até que você é mansa para uma onça", dirá Érica, deixando Juma com "reiva".

Legenda: Érica e Juma (Alanis Guillen) vão se "estranhar". Foto: TV Globo

Quem é Marcela Fetter?

Marcela Fetter, 26, estreou como atriz na Globo em 2015, em 'Malhação: Seu Lugar no Mundo'. Ela também teve papel de destaque na minissérie 'Se Eu Fechar os Olhos Agora', em 2019, e participou do quadro 'Saltibum', do 'Caldeirão do Huck'.

A gaúcha é formada em artes cênicas e também já trabalhou como modelo em São Paulo.