Que horas começa Pantanal hoje? Veja o resumo da novela desta terça (19)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta terça-feira (19), que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, o padre batiza Juma para que ela possa se casar.

RESUMO DE 'PANTANAL' DE HOJE, TERÇA (19)

Érica elogia as fotos de Jove. Juma não gosta do olhar de Érica para Jove. O padre avisa Filó e José Leôncio que deseja conversar com os noivos, separadamente, antes de celebrar os casamentos. Érica deduz que a hostilidade de José Lucas com Jove tenha a ver com Juma.

O padre batiza Juma para que ela possa se casar. O Velho do Rio convence Juma a se casar, quando vê a filha de Maria Marruá fugindo. O Velho do Rio toca o berrante para abençoar a cerimônia, e José Leôncio reconhece o som do instrumento de seu pai.

QUE HORAS COMEÇA PANTANAL HOJE?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn