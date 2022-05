Cena de Juma grávida na reta final de Pantanal é 'vazada' por diretor; veja foto

Davi Lacerda, um dos diretores de Pantanal, da TV Globo, publicou uma foto dos bastidores na reta final da novela e acabou revelando um detalhe sobre o destino da personagem Juma Marruá.

Neste fim de semana, ele compartilhou uma imagem em que a mulher-onça, personagem de Alanis Guillen, aparece grávida.

Na publicação divulgada por Lacerda no Instagram, o diretor aparece entre o Velho do Rio (Osmar Prado) e Juma, nas gravações da trama em Mato Grosso do Sul.

Veja a foto

Foto: Reprodução/Instagram

Fãs que acompanharam a primeira versão da trama não foram pegos de surpresa com o 'spoiler' do diretor, já que na trama original Juma deu à luz a Maria Marruá Leôncio. No remake, o destino da mulher-onça parece seguir o mesmo caminho.

Juma enfrentará uma gravidez difícil, assim como seu relacionamento com Jove (Jesuíta Barbosa). Ela entrará em perigo ao sofrer ameaças de um peão que trabalha para Tenório, personagem de Murilo Benício.

Ao ser atacada, a filha de Maria Marruá virará onça para se defender e matará o criminoso.