Linkin Park anuncia turnê no Brasil com show em Curitiba; confira locais

A Live Nation anunciou, na manhã desta quinta-feira (27), as cidades brasileiras que receberão a turnê de 2025 da banda Linkin Park. Em publicação nas redes sociais, a produtora revelou que o grupo norte-americano se apresentará em Curitiba (PR), Brasília (DF), e em São Paulo (SP).

O anúncio se deu apenas com fotos das arenas onde os shows serão realizados. As imagens, que trazem bandeiras e telões com o logo da banda, revelam que o show de Curitiba será no Estádio Couto Pereira, o de São Paulo no Estádio Morumbis, enquanto a Arena BRB Mané Garrincha será o local da apresentação em Brasília.

Mais novidades

Ainda conforme a Live Nation, mais informações sobre a turnê serão reveladas às 20h desta quinta-feira (27), sendo esperado detalhes como as datas das apresentações, valores dos ingressos e previsão para a abertura de vendas.

Há também a expectativa para a confirmação de mais cidades para a turnê, como Rio de Janeiro e Porto Alegre, conforme já especulado pelos fãs.

