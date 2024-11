Às vésperas de shows em SP, Linkin Park anuncia retorno ao Brasil em 2025; confira datas e cidades

O Linkin Park ainda nem fez a primeira apresentação da "From Zero Tour" em São Paulo, mas já confirmou novas datas para retornar ao Brasil em novembro de 2025. A banda passará pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Porto Alegre.

O grupo tem apresentações nesta sexta (15) e no sábado (16) no Allianz Parque, em São Paulo. A primeira data, inclusive, é a mesma do lançamento do disco "From Zero", novo trabalho da banda.

A nova formação do grupo veio sete anos após a morte do vocalista Chester Bennington. Emily Armstrong, nova cantora, e Colin Brittain, novo baterista, foram anunciados como novos integrantes.

Confira as datas e cidades agendadas para 2025: