Série 'O Agente Noturno' tem data de segunda temporada divulgada pela Netflix

Após o grande sucesso com sua estreia, a segunda temporada de "O Agente Noturno" chega no próximo ano na Netflix. Nesta quarta-feira (13), foi confirmada que os episódios estarão disponíveis a partir do dia 23 de janeiro.

Além disso, também ganhou o primeiro teaser oficial. Os próximos episódios prometem entregar muito suspense e ação, focando em questões mais profundas dos personagens.

Legenda: Segunda temporada mantém cenas de ação e de suspense Foto: Divulgação/Netflix

O protagonista Peter Sutherland, por exemplo, irá repensar seus relacionamentos. Ao integrar a equipe da Night Action, começa a perceber que o perigo está em toda parte e se torna cada vez mais difícil saber em quem confiar.

Confira teaser de 'O Agente Noturno'

Sucesso na Netflix

No ano passado, "O Agente Noturno" foi a série mais assistida da Netflix e ela segue em sétimo lugar no Top 10 das séries mais vistas de todos os tempos do streaming.

Nos 91 primeiros dias, ela concentrou mais de 98 milhões de visualizações.