Linkin Park anuncia retorno com nova vocalista, Emily Armstrong, e divulga álbum e turnê mundial

A banda Linkin Park confirmou o retorno do grupo com a presença de uma nova vocalista, a cantora Emily Armstrong, da banda Dead Sara. Ela será co-vocalista e o compositor Colin Brittain será novo baterista. Além disso, seguirá composta por Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, e Joe Hahn.

Eles também compartilharam a primeira música inédita em sete anos, a “The Emptiness Machine”, e anunciaram seis shows que integrarão a turnê "From Zero World Tour". Dentre os locais com apresentações já confirmadas, estão:

Los Angeles;

Nova York;

Hamburgo;

Londres;

Seul;

Bogotá.

Haverá pré-vendas exclusivas para o fã-clube LP Underground nesta sexta-feira (6). Já para o público geral, os ingressos serão vendidos apenas no sábado, dia 7 de setembro.

Novo álbum

O novo álbum, primeira produção do Linkin Park desde 2017, foi chamado de "From Zero" e está previsto para lançar no dia 15 de novembro.

Essa nova produção surgiu a partir de encontros entre Shinoda, Delson, Farrell e Hahn. Com a empolgação pelo novo conteúdo, decidiram se reunir no estudo e chamar colaboradores para o álbum. Esse processo instigou o grupo a redescobrir a energia deles e a tentar esse novo começo.

Nova fase da banda

Sobre a nova fase, Shinoda disse que o álbum e a turnê irão abraçar o som característico "de uma forma nova e cheia de vida".

"Foi feito com um profundo apreço por nossos novos e antigos colegas de banda, nossos amigos, nossa família e nossos fãs. Estamos orgulhosos do que o Linkin Park se tornou ao longo dos anos e empolgados com a jornada à frente”. Shinoda Integrante da banda Linkin Park

“Quanto mais trabalhávamos com Emily e Colin, mais apreciávamos seus talentos de classe mundial, suas companhias e as coisas que criamos. Sentimos uma grande força com essa nova formação e com o vibrante e energizado novo som que criamos juntos. Estamos tecendo os elementos sonoros pelos quais somos conhecidos, mas ainda explorando novos territórios”, acrescenta.