Saiba quem é Xeréu Trindade, filho de Almir Sater na novela Pantanal

A novela 'Pantanal', remake do folhetim exibido pela TV Manchete em 1990, é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais desde a estreia oficial na TV Globo. A audiência, segundo a própria emissora, vem em uma crescente, e atingiu até novo recorde após cena de duelo de viola entre Eugênio e Trindade, personagens de Almir Sater e Gabriel Sater.

Trindade, inclusive, é um dos personagens mais misteriosos e cercado de detalhes próprios dentro da trama. Exatamente por isso, reunimos algumas das informações sobre um dos peões da fazenda de Zé Leôncio.

Quem é Xeréu Trindade?

A própria sinopse da novela aponta que Trindade (Gabriel Sater) é mais do que um peão. Ele é violeiro e tem alma intensamente ligada à música. Dessa forma, trabalha sempre em troca de comida e moradia.

No dia em que chega na fazenda de Zé Leôncio (Renato Góes/ Marcos Palmeira), sua trajetória muda e ele acaba ficando por mais tempo no local, onde assusta por conta da história que corre sobre ter um pacto com o diabo.

Com o apoio de Tibério (Guito), Trindade vai ficando na fazenda e encanta a todos com a viola enfeitiçada que possui. Além disso, fica conhecido no Pantanal por conta das premonições certeiras que faz sobre a região.

Comparação entre os dois atores de 1990 e 2022

Além da história do personagem, outro fato chama atenção entre as duas versões de 'Pantanal': Gabriel Sater interpreta Trindade assim como o pai, Almir Sater, o fez em 1990.

Legenda: Gabriel chamou atenção pela semelhança com o pai, Almir Sater Foto: divulgação/Rede Globo

Agora, Almir vive Eugênio, o comandante da chalana nas águas da região. Já Gabriel, que faz Trindade, contou em entrevista que participou das seleções para Pantanal e nem chegou a contar ao pai.

Legenda: Almir Sater interpretou Trindade na primeira versão de Pantanal, da TV Manchete Foto: reprodução/TV Manchete

Nas redes, claro, a semelhança física entre os dois chamou atenção dos espectadores do folhetim. Além disso, as comparações entre atuações também foram pontos citados, pontuando a boa interpretação de Gabriel.

Filho de Almir Sater

Segundo Gabriel, a expectativa para participar de Pantanal foi grande. "Quando surgiu o teste para mim, nem contei para meu pai. Eu não queria deixá-lo chateado, caso eu não passasse. Me dediquei muito, foi em novembro de 2020", explicou.

Legenda: Almir Sater e Gabriel Sater já contracenaram juntos na novela Foto: divulgação/Instagram

A primeira cena entre os dois foi ao ar na última segunda-feira (9), quando os dois compartilharam uma moda de viola ao lado da fogueira na fazenda de Zé Leôncio. Também nas redes sociais, internautas se emocionaram com o momento.