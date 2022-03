Confira o antes e depois dos personagens de 'Pantanal'

Originalmente exibida pela extinta TV Manchete, a novela "Pantanal" volta às telinhas brasileiras na TV Globo com um remake mais de três décadas depois da versão original ir ao ar.

A trama estreia nesta segunda-feira (28) e é escrita por Bruno Luperi, baseada na novela original escrita por Benedito Ruy Barbosa.

Relembre alguns dos principais atores da primeira versão e saiba quem assumirá os papeis no remake.

Juma

Legenda: Cristiana Oliveira (1990) e Alanis Guillen (2022) Foto: Reprodução/Globo/João Miguel Júnior

Filha de Gil (Enrique Diaz) e Maria Marruá (Juliana Paes), Juma cresce sob os cuidados da mãe, que a ensina a se defender de tudo e todos. Na versão original, Juma foi interpretada por Cristiana Oliveira, agora o papel é de Alanis Guillen. Apesar de ter sido criada para a defesa e arredia, a jovem se apaixona por Jove (Jesuíta Barbosa).

Jove

Legenda: Marcos Winter (1990) e Jesuíta Barbosa (2022) Foto: Reprodução/Globo/João Miguel Júnior

Inteligente e irreverente, Jove (Jesuíta Barbosa) é um jovem que, embora tenha nascido no Pantanal, pode-se dizer um autêntico carioca. Filho de Madeleine (Karine Teles) e José Leôncio (Marcos Palmeira), é levado ainda bebê para o Rio de Janeiro. Ao longo da trama, se apaixona por Juma (Alanis Guillen).

Zaquieu

Legenda: Silvero Pereira (2022) e João Alberto Pinheiro (1990) Foto: Globo/João Miguel Júnior/Reprodução

Zaquieu (Silvero Pereira), o mordomo très chic de Mariana (Selma EgreI), é para lá de alto astral. Talhado a esconder as cicatrizes de uma vida sofrida atrás do seu jeito irreverente de ser, que, de tão cômico, chega a beirar o caricato. Zaquieu é contratado quando a família Novaes passa por dificuldades financeiras. Na versão original, foi interpretado por João Alberto Pinheiro.

José Leôncio

Legenda: Paulo Gorgulho (1990) e Renato Góes (2022), Cláudio Marzo (1990) e Marcos Palmeira (2022) Foto: Reprodução/Globo/João Miguel Júnior

Após o desaparecimento do pai Joventino (Irandhir Santos), José Leôncio ( (Renato Goes/ Marcos Palmeira) carrega essa dor em ferida aberta a vida inteira. Foi casado com Madeleine (Bruna Linzmeyer/ Karine Teles), com quem teve Jove (Jesuíta Barbosa). E também é pai de Tadeu (José Loreto), fruto de seu relacionamento com Filó (Letícia Salles/ Dira Paes). E será surpreendido com a chegada de um filho desconhecido, José Lucas de Nada (Irandhir Santos).

Filó

Legenda: Na versão de 2022, Letícia Sales e Dira Paes interpretam Filó jovem e adulta. Já na trama original eram Tânia Alves e Jussara Freire (1990) Foto: Globo/ Reprodução

Filó (Leticia Salles) surge grávida de Tadeu (José Loreto) na fazenda de José Leôncio (Renato Goes/ Marcos Palmeira), onde passa a viver e trabalhar como empregada. Após ser expulsa de casa pela mãe aos 12 anos, encontra abrigo em uma currutela, local onde conhece José Leôncio meses antes de procurar por ele na fazenda. Recebe dele emprego, carinho, abrigo e, acima de tudo, proteção.

Tadeu

Legenda: Marcos Palmeira (1990) e José Loreto (2022) Foto: Reprodução/Globo

Tadeu (José Loreto) é um sujeito muito simples, de poucas palavras e sem grandes ambições na vida, além de aproveitar a jornada. Na infância, troca os estudos pela garupa do padrinho, José Leôncio (Renato Goes/ Marcos Palmeira), e se torna homem tangendo a boiada junto dele por essas estradas da vida.

Mesmo depois que Filó (Leticia Salles/ Dira Paes) diz a José Leôncio que Tadeu é seu filho, a pedido dela, o menino não tem um tratamento diferenciado. É peão e pronto. Tadeu se apaixona por Guta (Julia Dalavia), enquanto ela está interessada em Jove (Jesuita Barbosa).

Maria Marruá

Legenda: Juliana Paes (2022) e Cássia Kiss (1990) Foto: Globo/ Reprodução

Esposa dócil e dedicada, levava uma vida feliz até enterrar cada um dos três filhos que tinha. Maria “morreu” com eles, de forma que quando chega ao Pantanal ao lado do marido Gil (Enrique Diaz), é um retalho de gente, sem vida, sem alma, sem esperança.

Ao engravidar de Juma (Alanis Guillen), recebe a filha com ar de maldição, em um parto na beira do rio com o intuito de colocá-la na canoa e empurrá-la para as águas. Não por falta de amor, mas por não suportar a ideia de perder outro filho. O destino, contudo, as quis juntas. E a natureza encontrou uma maneira de fazer isso acontecer.

Madeleine

Legenda: Ingra Liberato e Ítala Nandi fizeram Nadeleine em 1990. Bruna Linzmeyer e Karine Teles interpretam em 2022 Foto: Reproduçã/Globo

Provocante, subversiva por natureza e sensual, Madeleine arrebata corações por onde passa, e, mesmo com a marcação acirrada da mãe, Mariana (Selma Egrei), vive rodeada de amigos e pretendentes. É capaz de sair com o primeiro que cruzar seu caminho só para deixar dona Mariana de cabelo em pé. Enquanto sua irmã Irma (Malu Rodrigues/ Camila Morgado) reza pela cartilha da mãe, Madeleine reza pela do pai, blefando, aqui e acolá, para conseguir o que quer.

Irma

Legenda: Irma jovem foi interpretada por Carolina Ferraz (1990) e por Malu Rodrigues (2022). EM sua versão mais velha, Elaine Cristina (1990) e Camila Morgado (2022)

Irma (Malu Rodrigues/ Camila Morgado) vive uma vida sem grandes emoções. Primogênita da família Novaes, nasce sob os firmes cabrestos impostos pela mãe, Mariana (Selma Egrei), sem liberdade para muita coisa além de obedecer. Na juventude, tem um pudor extremo, sempre muito cordata, obediente. Esse recato autoimposto a faz sofrer, sem que as pessoas imaginem o quanto lhe custa toda essa repressão.

Tenório

Legenda: Antônio Petrin (1990) e Murilo Benício (2022) Foto: Reprodição/Globo

Assim como Muda (Bella Campos) e Maria Marruá (Juliana Paes), Tenório (Murilo Benício) vem do Paraná para o Pantanal com um passado que prefere esconder. Fazendeiro, marido de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e pai de Guta (Julia Dalavia), é um sujeito prático, frio e extremamente racional. Perspicaz, logo percebe que a vida é um jogo de cartas marcadas. Para a família, é um homem moralista, retrógrado, conservador e preconceituoso. Por isso a surpresa quando Guta descobre que o pai tem outra família em São Paulo.

Velho do Rio

Legenda: Cláudio Marzo (1990) e Osmar Prado (2022) Foto: Reprodução/Globo

Ponto de contato entre o mundo físico e espiritual e a síntese de uma consciência ecológica coletiva, o Velho do Rio (Osmar Prado) é um encantado. Uma espécie de guardião deste paraíso em terra que se chama Pantanal. Apresenta-se vezes em forma de gente, vezes em forma de sucuri, a maior de todas que já se viu pelo Pantanal.

*Com informações da Globo Imprensa