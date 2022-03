Maria Bethânia interpreta a força do “Pantanal” em tema de novela

As novelas sempre foram produções que conquistaram o grande público televisivo brasileiro. Com uma fórmula vinda do rádio, os folhetins entraram nos lares do país desde o dia 21 de dezembro de 1951 quando a história de “Sua Vida me Pertence” se tornou programação da TV Tupi, depois de um ano da inauguração do veículo.

Ao longo dessas sete décadas, muitos personagens e histórias adentraram nosso cotidiano e nos levaram do riso às lágrimas. Apesar dessa data tão comemorativa, com o advento de outras narrativas como as séries de “Streams”, a nossa queridinha perdeu força com aquele olhar atento dos noveleiros de plantão. Pensando nisso, a Rede Globo busca salvar seu horário nobre com um remake de “Pantanal”, exibida pela primeira vez na Rede Manchete.

Para garantir uma boa trama, a sonorização é fundamental e a trilha da primeira versão da novela captou isso. Resguardando as belezas do Centro-Oeste do país, “Pantanal” recebeu as vozes de Simone, Sérgio Reis, Ivan Lins, João Bosco e muitos outros.

Agora no remake, ninguém menos que Maria Bethânia interpretará a composição “Pantanal”, tema de abertura da novela. A voz da baiana recebe o acompanhamento de um dos protagonistas das duas versões, o sempre poeta Almir Sater, que agora em 2022 leva a viola caipira até a canção.