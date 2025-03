Ator português fará par com Débora Bloch em 'Vale Tudo'

A nova chamada de Odete Roitman, papel de Débora Bloch, no remake de “Vale Tudo”, foi exibida esta semana, na TV Globo, e o par romântico da personagem chamou atenção. Trata-se do ator português Ângelo Rodrigues, de 37 anos.

O galã iniciou a carreira como modelo, fazendo desfiles, e se destacou como protagonista da novela portuguesa "Rosa Fogo", de 2011. Ângelo também esteve no elenco de "Laços de sangue", trama vencedora do Emmy do canal Sic, feita em parceria com a TV Globo, em 2010.

O ator também já fez outros trabalhos no Brasil. Ele atuou nas séries "As Canalhas", do GNT, "(Des)Encontros", na Sony e "Olhar Indiscreto", da Netflix, na qual fez par romântico com Débora Nascimento. Em 2020, o português ainda lançou o documentário "Não Há Espelhos na Amazônia", resultado de sua visita a tribos indígenas na floresta.

Remake

Em “Vale Tudo”, Odete chega de Paris com o amante, e o mantém em um hotel 5 estrelas, longe da família, para evitar fofocas. A novela estreia dia 31 de março na Globo.

