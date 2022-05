Almir Sater e Gabriel, pai e filho na vida real, emocionam público em cena de 'Pantanal'

Um dos encontros mais esperados pelo público aconteceu na noite da segunda-feira (9), na novela 'Pantanal', da Rede Globo. O primeiro encontro de Eugênio e Trindade na trama rendeu fortes emoções aos fãs, momento em que Almir Sater contracenou com o seu filho na vida real, Gabriel Sater.

Na cena, os dois cantaram juntos em homenagem a um peão da fazenda de Zê Leôncio, personagem de Marcos Palmeira.

Gabriel assumiu a responsabilidade de interpretar o personagem do pai na primeira versão da obra. "Dividir as cenas com meu pai com certeza é um dos momentos mais especiais da novela, e representando um papel que um dia foi dele! Forte emoção e grande responsabilidade", afirmou o ator nas redes sociais.

Ao portal Gshow, Almir contou sobre os ensinamentos ao filho em cena: "Eu falei para o meu filho, não vou dar moleza, hein. Meu filho toca bem, toca violão erudito. Há uns anos começou a estudar viola. (...) "É um cara que se dedica muito. Eu espero que seja tão bom para ele quanto foi para mim, o personagem Trindade", afirmou.

Reação do público

Telespectadores e artistas se comoveram com a cena e fizeram milhares de comentários nas redes sociais. Dentre os famosos que reagiram ao momento, está a atriz Regiane Alves. Confira:

Ator foi o mais pesquisado no Youtube

Conforme levantamento do YouTube, Almir foi o ator de 'Pantanal' mais buscado na plataforma nos últimos 30 dias. Já as buscas por Gabriel aumentaram 720% em relação aos 30 dias anteriores, sendo o artista que mais cresceu no mesmo período.

