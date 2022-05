Retorno da Mesbla, Orkut e Pantanal: sucessos do passado voltam em 2022

A loja de departamentos Mesbla, fechada em 1999, anunciou que retornará ao Brasil como e-commerce, reacendendo a onda de nostalgia que tem definido o tom neste último ano. O remake da novela Pantanal, nova versão do orkut e o retorno de bebidas como o Gin são exemplos desse movimento.

No caso da Mesbla, o empreendimento ganha uma nova cara saindo dos espaços físicos. Um dos sócios da empreitada, Marcel Jeronimo, explica que a ideia se baseia em algo antigo, mas será realizado de forma diferente.

"Nosso DNA não vai ser de um marketplace [local de vendas online] de nicho. Vamos oferecer o máximo de categorias para atender o Brasil inteiro", especificou em entrevista ao portal UOL.

Para completar a estratégia, a empresa aproveitou a onda para encapar diversos vagões de metrô no Rio de Janeiro como espécie de divulgação, surfando na onda da nostalgia.

Retorno do Orkut

Pensou que acabava por aqui? No caso do Orkut, o retorno também deve ter uma repaginada. Nas últimas semanas, o engenheiro turco Orkut Buyukkokten, fundador da rede social criada em 2004, reativou o domínio do site e prometeu novidades em breve.

Enquanto isso, na televisão, 'Pantanal' se tornou sucesso no horário nobre da Rede Globo. A trama, que foi lançada inicialmente pela TV Manchete em 1990, chegou a ser reprisada pelo SBT e, agora, voltou a ser tema nas redes sociais, rodas de conversa e ambientes de trabalho.

O romance entre Juma e Jove já ganhou diversos fãs, enquanto a ideia de transformação em onça, uma das lendas da novela, também virou um dos principais assuntos atuais.