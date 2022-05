Baixista do Cidade Negra, Bino Farias, é preso por dívida de pensão alimentícia

O baixista Bino Farias, do grupo Cidade Negra, está cumprindo prisão domiciliar no Rio de Janeiro por não pagar a pensão alimentícia das filhas. O processo que culminou na detenção do músico no último dia 1º se encaminhava há cerca de cinco anos.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, ele foi preso voltando para casa no último domingo. Na ocasião, Bino foi parado em uma blitz e levado para a 45ª Delegacia de Polícia, em Belford Roxo.

No dia seguinte, na segunda-feira (2), o baixista teve um alvará de soltura deferido e deve seguir em regime domiciliar.

Duas meninas

Bino é pai de duas meninas, uma de 25 anos e outra de 16. Conforme informações divulgadas por Fábia, ele possui dívida de pensão estimada em R$ 700 mil. Nesse período de falta de pagamento, as duas estão sem plano de saúde, além de mensalidades do curso e da escola atrasadas.

Apesar disso, os relatos são de que Bino continua mantendo vida luxuosa em Niterói, no Rio de Janeiro. Atualmente, ele possui apartamento em um condomínio de alto padrão no bairro Piratininga.

"Há de se ressaltar que possibilidades o Executado tem de pagar, haja vista, a quantidade de shows que o executado sempre fez, e que no ano de 2021 não foi diferente, inclusive no exterior (como baixista do cantor Marcelo Falcão e da banda Cidade Negra) e continua fazendo no ano corrente, com agenda lotada", pontua parte do processo.

Enquanto isso, o mesmo documento cita, ainda, que as filhas do músico continuam passando por necessidade, até mesmo as mais básicas.

Além da falta de pagamento, Bino já foi condenado pela Lei Maria da Penha em 2017, após ter agredido a ex-mulher Marcele Simeão. A sentença, na época, foi de cumprimento de serviços comunitários por dois anos.