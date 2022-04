Toni Garrido deixará banda Cidade Negra, diz colunista

O fim da banda Cidade Negra tendo o cantor Toni Garrido como integrante da formação original será anunciado em breve, segundo o colunista Léo Dias. A decisão para o rompimento do grupo de reggae foi tomada após uma divergência entre o atual técnico do The Voice + e o empresário Lazão.

Em resposta a Léo Dias, Garrido afirmou apenas que está focado na carreira solo, continua fazendo shows e o Cidade Negra faz parte da vida dele. O cantor, porém, não confirmou se, de fato, deixará a banda.

O grupo planejava retomar as apresentações ainda em maio de 2020, ano em que houve o adiamento de shows duas vezes por conta da pandemia de Covid-19.

A empresa responsável pelo gerenciamento de carreira comunicou o cancelamento de shows. Ainda segundo o colunista, os contratantes estão sendo comunicados que a suspensão da agenda tem a ver com o fim da formação musical.

Agora cancelado, o show de retomada estava marcado para o dia 30 de abril, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dudu Nobre, Buchecha e Paulos Miklos estão sendo cotados para substituir o Cidade Negra.

