Guns N' Roses faz turnê na América do Sul e confirma oito shows no Brasil; veja cidades

A banda norte-americana Guns N' Roses confirmou, nesta quinta-feira (7), que fará oito apresentações no Brasil com a turnê do álbum 'Patience'. A passagem de Axl Rose, Slash e Duff McKagan deve trazer um setlist com as canções da banda no novo EP 'Hard Skool'.

A nova leva de shows passará por Recife (04/09), seguirá para Goiânia (11/09), Belo Horizonte (13/09), Ribeirão Preto (16/09), Florianópolis (18/09), Curitiba (21/09), São Paulo (24/09) e finalizará em Porto Alegre (26/09).

Até o momento, só foram disponibilizadas as informações sobre as vendas do show em São Paulo. Além do Brasil, o Guns ainda passará na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Peru e na Colômbia.

Além disso, a banda também está programada para subir ao palco no Rock in Rio.

Material novo

Em recente entrevista, o guitarrista Slash revelou que eles devem preparar mais duas músicas para as apresentações durante a turnê.

O EP 'Hard Skool' é o primeiro da banda desde 'Chinese Democracy, que foi lançado em 2008. Além disso, essa é a primeira turnê do grupo musical desde 2019.

Veja os locais e datas:

Recife

Data: 04 de setembro de 2022 (domingo)

Local: Arena Pernambuco

Goiânia

Data: 11 de setembro de 2022 (domingo)

Local: Estádio Serra Dourada

Belo Horizonte

Data: 13 de setembro de 2022 (terça-feira)

Local: Estádio Mineirão

Ribeirão Preto

Data: 16 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Local: Arena Eurobike

Florianópolis

Data: 18 de setembro de 2022 (domingo)

Local: Estacionamento do Hard Rock Live

Curitiba

Data: 21 de setembro 2022 (quarta-feira)

Local: Pedreira Paulo Leminski

Porto Alegre

Data: 26 de setembro de 2022 (segunda-feira)

Local: Arena do Grêmio

São Paulo

Data: 24 de setembro de 2022 (sábado)

Local: Allianz Parque