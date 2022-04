Deolane Bezerra procurou mulher de personal antes de rebater morador de rua

A advogada Deolane Bezerra usou recentemente as redes sociais para criticar a fama do morador em situação de rua Givaldo Alves, mas foi além e chegou a oferecer ajuda à Sandra Mara, mulher que teve relações sexuais com o homem em meio a um surto psicótico. As informações são da coluna de Leo Dias, do jornal Metrópoles.

Segundo a publicação, antes mesmo de rebater o sem-teto, Deolane fez contato com a advogada que representa Sandra e o esposo, o personal trainer Eduardo Alves. Na situação, teria oferecido todo o apoio necessário diante da situação de exposição.

Além disso, a influenciadora ofereceu o próprio perfil para divulgar o trabalho de Eduardo, que havia paralisado as atividades desde a repercussão do assunto. Enquanto isso, Sandra segue internada em uma clínica psiquiátrica.

Conforme as informações de Leo Dias, Deolane tinha como objetivo saber do andamento do processo que corre atualmente na Justiça contra Givaldo Alves. Como a investigação corre em segredo de justiça, não foram repassados muitos detalhes a ela.

Volta ao trabalho

Recentemente, Eduardo voltou ao trabalho para manter a renda familiar, já que precisa arcar com os custos da mudança do casal e do tratamento da esposa.

Até então, o personal estava contando com o auxílio de familiares e amigos, que haviam se unido para amparar a família.

Além de Deolane, o youtuber Rezende e a ex-A Fazenda Theyse Teixeira também vieram a público para apoiar o casal diante das piadas feitas contra os dois nas redes sociais.

Como começou o conflito

A discussão entre os dois começou após a Dra. Deolane gravar um vídeo criticando a visibilidade que Givaldo tem ganhado, mesmo sendo suspeito de estupro.

"Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou com um ranço de entrar na internet e ver esse mendigo, que Deus me perdoe", confessou.

A advogada relatou a incompreensão sobre o "monte de mulher dando atenção para esse cara nojento". Apesar de não citar diretamente, a fala foi dada na mesma semana em que a influenciadora digital Grazi Mourão, de 22 anos, beijou Givaldo e compartilhou a imagem nas redes sociais.

A atitude da jovem foi criticada por internautas e famosos, como Grazi Massafera, acusando a jovem de querer "se promover" com o ato.

Deolane Bezerra Advogada “Pelo amor de Deus, gente, para! Povo tratando o cara como se ele tivesse salvado alguém da morte. O cara ajudou a afundar uma mulher e as outras ainda em cima, dando beijo, abraço, tatuagem. Ajuda, hein?”.

“Vamos raciocinar, pensar na vida, a mulher está até agora transtornada numa clínica psiquiátrica e esse cara dando risada por aí. Um monte de mulherada linda agarrando, beijando... Me julguem”, concluiu.