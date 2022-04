Influencer Grazi Mourão publica vídeo beijando 'mendigo' Givaldo e recebe críticas: 'inacreditável'

A influenciadora digital Grazi Mourão, de 22 anos, beijou o "mendigo" Givaldo Alves, de 48 anos, durante uma festa no domingo (3). Em vídeo publicado no stories, na noite de ontem, escreveu: "meu novo amiguinho".

A atitude foi criticada por internautas e famosos, como Grazi Massafera, acusando a jovem de querer "se promover" com o ato. "Meu Deus! Misericórdia. Inacreditável", escreveu a atriz em uma publicação do vídeo no Instagram.

Givaldo é investigado por suspeita de estupro, no Distrito Federal. Ele ganhou destaque nas últimas semanas após ter relações com a mulher do personal trainer Eduardo Alves e ser agredido pelo profissional, que acreditava que a esposa estava sendo abusada. A mulher, segundo laudo médico, sofre de "transtorno afetivo bipolar em fase maníaca e psicótica".

'Mendigo' e influenciadora

Nos stories, a jovem influenciadora, que tem mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram e vende fotos sensuais na plataforma OnlyFans, chegou a abraçar o mendigo e tomar a iniciativa de beijá-lo.

O youtuber Diego Aguiar registrou a interação e escreveu: “Emprestei uma amiguinha pro mendigo".

De acordo com o portal Metrópoles, a jovem afirma ter sofrido “amnésia alcoólica” durante a festa, chegando a levantar hipótese de terem colocado alguma substância em seu copo.

“Eu estou muito acostumada com bebida, mas esse rolê eu não lembro de nada. Tenho 22 anos, vou à festa desde os 13 e sempre sei o que fiz. Dessa vez, não lembro de nada”, declarou.

Na noite desta segunda-feira (4), o vídeo não está mais nos stories da influencer. Porém, ela celebrou a quantidade de visualizações do registro.

Críticas pela atitude

Após a repercussão da imagem, Grazi Mourão foi duramente criticada nas redes sociais. Internautas acusaram a influenciadora de querer se promover com a situação.

A mulher que teve relações sexuais com o "mendigo" segue internada na ala psiquiátrica de um hospital de Brasília.

Perfil nas redes sociais

Após a repercussão do caso do Distrito Federal, Givaldo Alves assumiu a alcunha de "O mendigo" e criou um perfil no Instagram. A página, na qual ele já publicou desde vídeo em uma piscina a imagem fumando charuto, concentra mais de 180 mil seguidores, até a noite desta segunda.

Em uma das publicações, ele compartilhou vídeo sendo tietado em uma festa. "Não imagina (sic) que estava tão conhecido", escreveu.

"Sei que tem muita gente indignada e achando que eu não mereço… Concordo com vc, também acho que não mereço, mas Deus é misericordioso", disse em outra legenda.

Givaldo ainda publicou que está vendendo mensagens personalizadas através de um site. Os vídeos custam a partir de R$ 100.