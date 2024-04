Marina Sena e Juliano Floss estão vivendo romance, diz colunista

Marina Sena, de 27 anos, e Juliano Floss, de 19, estão vivendo um romance. Eles já ficaram várias vezes e não escondem o affair dos amigos mais próximos. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

Marina e Juliano apareceram abraçadinhos na mesma imagem que circula na internet em que Bruna Marquezine está sentada no colo de João Guilherme.

No X, antigo Twitter, usuários ficaram surpresos com a relação, já que Marina é amiga de Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano. Em 2023, o trio, ao lado da cantora Anitta, fez uma viagem para a Europa juntos.

“Chocado que a Marina Sena e a Vivi eram muito amigas e agora ela está namorando o Juliano Floss”, escreveu uma pessoa.

Tiktoker

Juliano Floss é muito famoso, principalmente no TikTok, onde tem mais de 13 milhões de seguidores. O influencer começou a fazer vídeos com dancinhas para a rede social durante a pandemia de Covid-19 e viralizou.

Natural de Chapecó (SC), ele namorou a cantora Vivi Wanderley, do hit "Playground", durante dois anos. O término foi anunciado, no fim do ano passado, com um post no Instagram.

Atualmente, Juliano integra o elenco do “Dança dos Famosos”, no Domingão com Huck.