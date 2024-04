Sydney Sweeney e Glen Powell confirmam que boato de romance foi estratégia para filme

Os protagonistas do filme “Todos menos você”, Sydney Sweeney e Glen Powell, admitiram em entrevista que alimentaram os boatos de romance entre os dois durante as gravações do longa-metragem, lançado nos cinemas em janeiro.

“As duas coisas que você precisa vender em uma comédia romântica são diversão e química. Sydney e eu nos divertimos muito juntos e temos muita química sem esforço”, disse Glen, ao Los Angeles Times.

“São pessoas querendo o que está na tela fora da tela, e às vezes você só precisa se inclinar um pouco para isso – e funcionou maravilhosamente bem. Sydney é muito inteligente”, completou o ator.

Sydney contou que teve muitas ideias para transformar o filme em sucesso. “Participei de todas as ligações, dos grupos de conversa. Eu deixava todo mundo do marketing da Sony sem dormir, porque não parava de ter ideias. Queria garantir que estávamos mantendo uma conversa ativa com o público enquanto promovíamos o filme, porque, afinal, foram eles que criaram toda a narrativa”.

Viralizou

As interações dos atores nas redes sociais, durante as gravações do filme, culminaram em um forte boato de que eles estariam vivendo um romance na vida real. Glen, no entanto, está solteiro. Nas filmagens do longa, ele namorava Gigi Paris. Já Sydney está noiva do produtor e dono de restaurante Jonathan Davino.

A estratégia da dupla acabou dando certo, e “Todos Menos Você” acabou viralizando nas redes sociais, incluindo no TikTok com a música-tema “Unwritten”, de Natasha Bedingfield.