Aos 60 anos, Alejandra Rodríguez vence o Miss Buenos Aires e pode conquistar vaga no Miss Universo

Alejandra Rodríguez é advogada e jornalista e, aos 60 anos, conseguiu o feito de vencer o Miss Buenos Aires 2024, que abriu caminho para participação na etapa nacional do concurso, o Miss Argentina. Se ganhar esta fase, estará no concorrido Miss Universo.

A advogada explicou, em entrevista ao canal TN, na última terça-feira (23), o que a fez decidir competir. "Foi uma decisão bastante pensada, mas, graças à diretora do Miss Universo Buenos Aires, decidi me inscrever aos 60 anos", disse.

Para disputar o Miss Universo internacional, Alejandra precisa vencer as 27 finalistas da etapa nacional do Miss Universo Argentina. A competição acontecerá no dia 25 de maio, em Buenos Aires.

Veja também Zoeira 'Não foi falta de amor', diz Gracyanne Barbosa sobre fim do casamento com Belo Verso Escritora Roseana Murray volta a hospital para manter cuidados após ataque de pitbulls

Juventude

Um dos aspectos que chamou a atenção foi a aparência jovial de Alejandra, o que fez muitos se perguntarem quais os segredos da beleza e da saúde dela. A Miss Buenos Aires revelou, ao La Nación desta quinta-feira (25), que, num dia normal, faz jejum intermitente, isto é, fica um período sem comer "para que o corpo se desintoxique".

"Acho que isso ajuda muito. Depois como alimentos orgânicos, muita fruta e muita verdura. Eu uso bons cremes. Faço atividade física três vezes por semana. Gosto de caminhar e correr um pouco, mas não sou radical em termos físicos", destacou.

Nascida em Brandsen, mas radicada em La Plata, Alejandra comentou que se sente muito feliz por "representar um novo paradigma" nos concursos de beleza. "Estamos inaugurando uma nova etapa em que as mulheres não são apenas a beleza física, mas sim, outro conjunto de valores".