Escritora Roseana Murray volta a hospital para manter cuidados após ataque de pitbulls

Após receber alta no dia 18 de abril, a escritora atacada por três pitbulls no Rio de Janeiro compartilhou que precisou retornar ao hospital para fazer curativos, nesta quarta-feira (24). Roseana Murray utilizou as redes sociais para falar sobre a nova fase de cuidados.

“Estou no jardim do hospital. Esse pedaço de jardim é cheio de significados: é o jardim que homenageia os doadores de órgãos. O hospital planta jasmins para homenagear as famílias. Vim para os curativos no centro cirúrgico e logo estarei em casa outra vez”, ressaltou.

Em uma outra postagem, na terça-feira (23), ela anunciou que tinha retornado ao hospital para fazer uma raspagem nos machucados. “Fiquei do outro lado da ala onde estive os 13 dias. Senti saudades dos rostos conhecidos, mas esta equipe da enfermagem é também linda, alegre, carinhosa. Penso que terei que voltar muitas vezes”, evidenciou.

“Em poucos minutos, no dia 5 de abril, minha vida virou de ponta cabeça. Agora, na minha carteira de identidade deveriam acrescentar: poeta sobrevivente. A minha poesia explodiu, feito uma chuva de estrelas cadentes. Agradeço cada post, cada poema falado, enquanto espero o café da manhã”, finalizou.