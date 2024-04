'Não foi falta de amor', diz Gracyanne Barbosa sobre fim do casamento com Belo

Visivelmente emocionada, Gracyanne Barbosa voltou a conversar com seus mais de 11 milhões de seguidores, nesta quarta-feira (24). Ela abriu uma caixinha de perguntas e muitos questionaram sobre o término dela com o cantor Belo, com quem estava há 16 anos.

A musa fitness negou que tenha traído o ex-Soweto e salientou que o fim do relacionamento não se deu por falta de amor. "Não é falta de amor. É falta de cuidar. A gente como casal não conseguia estar junto, ter um momento a sós. Não conseguia viajar de férias sozinhos ou tirar um tempo para os dois", desabafou.

Em seguida, continuou: "A gente casou na igreja há 12 anos, não conseguimos fazer uma lua de mel porque a gente nunca teve tempo. Nunca dava. Quando tentamos, ligaram para ele pedindo para voltar e fazer um show. Então, que casal é esse, gente? Que não tem um tempo para ficar junto. Como é que vive? Não é o amor. Só o amor não sustenta. Se não cuida, acaba”, frisou a morena.

Gracy terminou respondendo um fã que disse torcer por sua reconciliação com o ex-marido: "Tem muitas mensagens assim. Eu estava esperando mais julgamentos. Queria muito conversar mais, explicar mais os motivos, eu prometo voltar, mas agora não consigo. Sei que vocês querem ver a gente bem", afirmou, chorando copiosamente.