Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre término com Belo: 'Não me arrependo'

Gracyanne Barbosa, de 40 anos, abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram, na tarde desta quarta-feira (24), e esclareceu dúvidas dos internautas sobre o fim do seu casamento com o cantor Belo, após 16 anos.

"Jamais esperava [o término]. Acho que ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento, eu me arrependo de ter deixado [acontecer], eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter brigado todos os dias, cuidado, dado atenção", destacou a influenciadora, emocionada.

A modelo fitness também esclareceu que o casal estava 'completamente separado' quando ela se relacionou com o suposto pivô da sua separação, o profissional de educação física Gilson de Oliveira.

"Nós estávamos numa crise, na prática, completamente separados, só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa[...]", disse.

Em outro story, ela falou sobre as suposições de que Gilson era seu personal. "Eu sei que tem muita gente falando sobre isso, questionando, fazendo memes, o que eu acho uma incrível falta de respeito, porque ele [Gilson] nunca foi meu personal, nunca e poderia ter acontecido em qualquer outro ambiente".

Fim do casamento

Belo e Gracyanne Barbosa confirmaram, no último dia 18, que o casamento deles, de quase 16 anos, chegou ao fim. A musa fitness e o cantor decidiram se separar há cerca de oito meses e ainda estavam morando juntos. O fim do casamento pegou os fãs do ex-casal de surpresa, e o assunto vem dominando as redes desde que a notícia vazou.

Nesse período de separação, a influenciadora acabou vivendo um romance com outro homem. Ela admitiu que se arrepende desse envolvimento.

"Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]", revelou ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Belo se mudou e levou seus pertences da casa em que morava com Gracyanne Barbosa, no Rio de Janeiro. A influenciadora disse não saber para onde ele foi. "Cheguei e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, lamentou a influenciadora.