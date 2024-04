Personal de Gracyanne se pronuncia após ser apontado como affair de dançarina: 'cansei de me calar'

Gilson de Oliveira se pronunciou pela primeira vez após ser apontado como o pivô do fim do casamento do cantor Belo com a dançarina Gracyanne Barbosa. "Cansei de me calar e irei falar", disse Gilson.

"Venho me pronunciar sobre alguns acontecimentos na minha vida, acho que vocês estão esperando isso, tenho recebido bastante mensagem no direct, WhatsApp e etc., mas se é pedrada que vocês querem, coloquem o capacete que eu cansei de me calar e irei falar. Toda a verdade", disse Gilson.

Belo abre o coração

Em um show na última sexta (19), Belo falou sobre o término do casamento com a musa fitness. Ao se abrir sobre o momento delicado, ele explicou o porque de ter mantido a apresentação - a primeira da turnê comemorativa de 30 anos do grupo Soweto, do qual é vocalista.

"Estou passando por um momento complicado, um momento difícil, né? E é lógico que estou aqui porque eu amo a arte, não deixaria de entregar isso por meu público que é o que eu faço desde criança. Apesar de qualquer adversidade, apesar de qualquer coisa que eu esteja passando", disse ele. "Acho que o amor sempre vence", destacou.

O que aconteceu?

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa veio a público na quinta-feira (18), com a dançarina e influenciadora admitindo ter traído o cantor.

Apesar de o fim só ter vindo a conhecimento do público nos últimos dias, o casal teria colocado um ponto final na relação há mais de oito meses. Ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Gracyanne disse que a relação com Belo "se tornou distante".