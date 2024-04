Filho de Gabriela Pugliesi precisa ser buscado na escola por ter piolhos: 'Credo'

Gabriela Pugliesi, de 39 anos, surpreendeu a internet nesta quarta-feira (24), após contar aos seguidores que seu filho mais velho está com piolhos. "Nem sabia que ainda existia", disse a influenciadora em seu Instagram.

Ela compartilhou que precisou buscar Lion, seu filho de um ano, após ser notificada sobre o problema por funcionários da escola. A musa fitness afirmou que cuidou dos cabelos da criança em casa antes de levá-lo a um salão especializado na remoção de piolhos, para não ser necessário cortar os fios.

"A mãe não tem um segundo de paz. Eu estava aqui me vangloriando, falando que faz tempo que Lion não pega uma gripezinha, não está com tosse ou nariz escorrendo. Gente, ele está com piolho! Credo! Estou rindo, mas é sério", disse ela.

Legenda: O menino foi levado a um salão especializado em remoção de piolhos Foto: Reprodução/Instagram

Gabriela emocionou a internet em 2022 ao anunciar que estava grávida de seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com o artista plástico Túlio Dek. A influencer relembrou, na época, que havia passado por vários tratamentos para engravidar no passado, quando ainda estava em um antigo relacionamento.

Atualmente, ela compartilha a rotina como mãe de dois meninos, Lion, de 1 ano e Massimo, de 2 meses. Com a situação inusitada envolvendo o filho mais velho, ela logo se antecipou às críticas pela higiene da criança.

"Antes que falem alguma coisa, acabei de saber pela diretora da escola que piolho gosta de cabeça limpinha, cabeluda, cabelo grosso, sedoso", afirmou.