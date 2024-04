'Rainha das Lágrimas' é baseada em fatos reais? Conheça novo dorama da Netflix

O dorama "Rainha das Lágrimas" estreou no fim de março na Netflix e tem atraído os assinantes da plataforma. Com roteiro assinado pela mesma autora de "Pousando no Amor", a produção sul-coreana conta com Kim Ji Won e Kim Soo Hyun no elenco.

Na trama, Hae-in (Kim Ji-won) é uma herdeira de lojas de departamento que se apaixona por Hyun-woo (Kim Soo-hyun), que atua como diretor jurídico da empresa. Eles se casam, mas ao longo do tempo passam a enfrentar problemas no casamento.

Decidido a pedir o divórcio, Hyun-woo muda de ideia quando um surge um acontecimento inesperado. Após o lançamento do dorama, os telespectadores começaram a criar teorias de que a produção poderia ser inspirada em fatos reais.

Fãs apontam que "Rainha das Lágrimas" é inspirada no casamento da herdeira da Samsung, Lee Boo-jin, com Im Woo-jae. Assim como a protagonista do dorama, Lee se apaixonou por um funcionário da empresa da família.

Eles se conheceram quando Lee era estagiária e Im Woo-jae um colaborador de uma empresa de serviços de segurança afiliada ao Grupo Samsung. O casamento aconteceu em 1999 após uma série de polêmicas entre a alta-sociedade sul-coreana, incluindo resistência por parte da família de Lee.

No entanto, o relacionamento chegou ao fim em 2014 após rumores de que Im Woo-jae havia traído a então esposa. Em 2016, o ex-guarda-costas entrou com um pedido de pensão alimentícia no valor de 1,2 trilhão de wons (cerca de R$ 3 bilhões). O pedido foi negado pela justiça, que determinou que Boo-jin ficasse com a guarda do filho e pagasse 8,6 bilhões de wons (cerca de R$ 32 milhões) ao ex-marido.