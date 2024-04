Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (25)

A novela 'Familia é Tudo' desta quinta-feira (25) vai ao ar às 19:45, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Jéssica disfarça a irritação com a desconfiança de Electra.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta quinta-feira

Jéssica disfarça a irritação com a desconfiança de Electra. Tom repreende Paulina. Andrômeda e Chicão são resgatados no momento em que ela tenta se declarar para ele. Lupita estranha o comportamento de Júpiter. Electra se surpreende com uma festa de boas-vindas ao chegar ao casarão. Plutão se desculpa com Electra.

Hans critica Jéssica por ajudar a libertar sua prima. Júpiter convida Lupita para viajar. Vênus se comove ao saber da suposta doença de Lupita. Chicão não consegue fazer Andrômeda se declarar novamente. Plutão se encontra com Nicole. Mila recupera a gravação que fez contra Hans e o ameaça.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:45, na Rede Globo.