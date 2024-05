Três anos sem Paulo Gustavo: amigos e viúvo homenageiam o ator

Amigos, parentes e o ex-marido de Paulo Gustavo prestaram homenagens neste sábado (04), data que marca exatos três anos da morte do ator, que faleceu por complicações da Covid-19 em 2021.

Uma das primeiras a desabafar foi Tatá Werneck. Ela compartilhou, em seu perfil no Instagram, uma série de fotos com Paulo e outros amigos.

"Sonhei com você de novo. Eu sonho tanto com você. Eu penso tanto em você. Você será sempre presente em nossas vidas. Fui em Aparecida essa Semana e pedi Missa pra você, pra Tati (Diniz, uma amiga empresária, que morreu em 2022), e pra Denguinho (avó, que morreu em 2021). Só de lerem seu nome, as pessoas se emocionam. Você é inesquecível, meu amigo. E eu te amo muito. Que você esteja em paz e tenha aprendido a descansar", escreveu a humorista.

O dermatologista Thales Bretas, viúvo de Paulo, escreveu sobre a saudade ainda na madrugada em um longo texto, acompanhado de uma imagem do ator admirando os dois filhos.

"04/05. Ainda que eu tente não me incomodar tanto com essa data, uma melancolia me arrebata antes, durante e depois dela. Embora eu não fale muito publicamente sobre o luto, ele mora dentro de mim, quer eu queira quer não. Ninguém quer", começou Thales.

O médico falou mais sobre nunca ter conseguido superar a morte de Paulo: "Pessoas me perguntam como consegui 'superar' ou seguir após tamanha perda. E a verdade é que não se supera. Nem o tempo cura. Ele te mostra a necessidade de se reencontrar nessa ausência".

Legenda: Humorista Paulo Gustavo morreu há 3 anos de Covid-19 Foto: Reprodução/Instagram

Nos comentários da publicação do viúvo, amigos famosos prestaram solidariedade. "Uma saudade eterna", disse Ludmilla. "Lágrimas!", escreveu o carnavalesco Milton Cunha. "Querido, se nós que não tivemos a convivência de vocês choramos até hoje… Todo o meu amor por você e por essa história linda que você está construindo", desejou a atriz Maria Padilha.