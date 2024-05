CAPTEI: Le Salis Fashion Show credencia sua Identidade no MIS

Uma noite concorridíssima marcou o primeiro Le Salis Fashion Show, evento que celebrou o 13º aniversário da marca e apresentou a coleção "IDENTIDADE".

O local escolhido não poderia ser outro: o Museu da Imagem do Som (MIS). Lugar onde desperta e aguça os sentidos das pessoas. O sentido era esse: trazer uma experiência sensorial única e inovadora em cada convidado, cliente e influenciadora digital. Afinal, cada um tem a sua Identidade.

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Após o burburinho do encontro, o desfile. Uma fusão de minimalismo e sofisticação. Diálogo entre o passado e o presente. Tradições se encontraram com inovações contemporâneas. As idealizadoras da marca, Deborah Bandeira e Ticiana Machado, apresentaram uma experiência 360, envolvendo os sentidos da visão e da audição, mergulhando no DNA da Le Salis, literalmente!

Legenda: Giovanna e Naiana Gripp, Ticiana Machado, Déborah Bandeira e Nathalia Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Destaque para a presença das influenciadoras Paulinha Sampaio, Nicole Pinheiro e Geo Chaves, que representaram a marca com seus estilos únicos e compartilharam o momento nas redes sociais. Porém, superimportante, também, foram as Le Salis Lovers que marcaram presença, deixando sua identidade digital e orgânica durante a noite. Acompanhei tudo!

Legenda: Geo Chaves, Nicole Pinheiro, Déborah Bandeira, Ticiana Machado e Paulinha Sampaio Foto: LC Moreira

Legenda: Thais Petrônio e Lu Carvalho Foto: LC Moreira

O Le Salis Fashion Show foi um sucesso, marcando uma nova fase para a marca e consolidando seu posicionamento no mercado da moda. Percebi todo o cuidado até chegar naquele momento. De fato, uma marca que ganha energia e corpo de mulher aos 13 anos. Que é destemida, tem vida, convida as pessoas a explorarem o seu mundo através de um prisma exclusivo, celebrando a individualidade e a autenticidade de cada um. Gostei e gosto de gente criativa!

Legenda: Déborah Bandeira e Ticiana Machado Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem conferir as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Arthur Vianna, Déborah Bandeira, Ticiana Machado e Guilherme Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira, Giuliana Botelho e Ticiana Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Eveline Alencar e Aline Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Bezerra, Paula Abreu, Noemia Frota e Tayra Romcy Foto: LC Moreira

Legenda: Karina Moura, Cecilia Arruda, Lina Pontes e Jéssica Galdino Foto: LC Moreira

Legenda: Janice Machado, Lúcia Pires e Isabella Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Giovanna Ramalho e Cristina Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Liana e Rafael Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Tayra Romcy e Nathalia Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Assis e Meiriane Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Carlia Carvalho e Joelma Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Carol Yamazaki, Bruna Machado, Gabi Rolim e Denise Moreira Foto: LC Moreira

Legenda: Vera e Janice Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Mariana Aguiar e Cláudia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Maria Eugênia Ventura Foto: LC Moreira

Legenda: Cecilia Arruda e Cira Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Ranielle Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Maina e Paloma Sampaio e Gabriel Parente Foto: LC Moreira

Legenda: Leidiane Lopes e Sâmea Santiago Foto: LC Moreira

Legenda: Cecilia Arruda e Flávia Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira Foto: LC Moreira

Legenda: Déborah Bandeira, Nathalia Teixeira e Ticiana Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Janice e Eduardo Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Jéssica Galdino e Michele Melo Foto: LC Moreira

Legenda: Flávia Simões Foto: LC Moreira

Legenda: Nathalia Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Clarissa Capistrano e Brenda Bernardo Foto: LC Moreira

Legenda: Cláudia Martins, Riana e Mariana Aguiar Foto: LC Moreira

Legenda: Marília e Flávia Machado Foto: LC Moreira

Legenda: Marina Braga e Áurea Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Livia Rolim, Giovanna Ramalho e Cristina Brandão Foto: LC Moreira

Legenda: Meiriane e Janice Machado, Sandra Pinheiro e Cira Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana de Paula, Marlecia Souza e Joelma Freitas Foto: LC Moreira

Legenda: Noemia Frota e Dayse Mesquita Foto: LC Moreira

Legenda: Tayra Romcy e Nathalia Gripp Foto: LC Moreira

Legenda: Paulinha, Adriana e Lurdinha Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Paula Sombra e Amazônia Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Sâmea Santiago e Alessandra Frazão Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira

Legenda: Le Salis Fashion Show Foto: LC Moreira