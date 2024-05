Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (4)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (4) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Otto e os convidados de Conrado e Isadora descobrem que as Empreguetes estão na cozinha da mansão e pedem para elas cantarem.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Otto e os convidados de Conrado e Isadora descobrem que as Empreguetes estão na cozinha da mansão e pedem para elas cantarem. Gentil anuncia a seus ouvintes que a música do trio é a mais tocada na sua rádio. Otto se reaproxima do filho e Máslova comemora.

Sandro vende os celulares ilegais de Walmir. Isadora confronta Cida e a doméstica insinua que Conrado ainda gosta dela. Otto visita o escritório de Sarmento. Liara dá ideias para o lançamento da nova coleção da Galerie e Sônia apoia a gerente.

Rodinei comenta com Niltinho que foi desprezado por Liara. Tom convida Rosário para participar do clipe de Chayene. Chayene conversa com Laércio sobre as previsões de Madame Kastrup e afirma que Rosário tentará tirar tudo o que ela tem.

Voleide vê Sandro vendendo celulares sem nota fiscal e desconfia. Rosário aparece para gravar o clipe com Chayene.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.