Bruno Mars anuncia novos shows em Belo Horizonte e Curitiba; veja valores

Novos shows do cantor Bruno Mars no Brasil foram anunciados nesta sexta-feira (17), através das redes sociais da Live Nation e Santander. Ao todo, o artista realizará 14 apresentações no território brasileiro.

Após o esgotamento de quatro datas em São Paulo, a produtora anunciou dois shows extras no Estádio do Morumbis, nos dias 4 e 5 de outubro. Outras duas cidades foram anunciadas à lista de novas apresentações: Curitiba e Belo Horizonte.

No Paraná, as apresentações acontecerão nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Estádio Couto Pereira. Já em Belo Horizonte, o show está marcado para o dia 5 de novembro, no Estádio Mineirão.

REMARCAÇÕES NO RIO DE JANEIRO E BRASÍLIA

Após o prefeito Eduardo Paes proibir as apresentações nas datas anunciadas inicialmente no Rio de Janeiro, a produtora divulgou novas datas. A apresentação do dia 4 foi remarcada para o dia 19 de outubro, enquanto a do dia 5 foi cancelada. Os shows extras acontecerão nos dias 16 e 20 de outubro.

As datas de Brasília também sofreram alterações. Os show dos dias 17 e 18 foram transferidos para 26 e 27 de outubro.

VENDA DE INGRESSOS

Para as novas datas no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte, a pré-venda exclusiva para Clientes Santander terá início na próxima terça-feira, 21 de maio, nos seguintes horários:

São Paulo : a partir das 9h no site da TicketMaster Brasil e das 11h na bilheteria oficial

: a partir das 9h no site da TicketMaster Brasil e das 11h na bilheteria oficial Rio de Janeiro: a partir das 11h no site da TicketMaster Brasil e das 13h na bilheteria oficial

a partir das 11h no site da TicketMaster Brasil e das 13h na bilheteria oficial Curitiba e Belo Horizonte: a partir das 13h no site da TicketMaster Brasil e das 13h na bilheteria oficial

Em todas as cidades, a venda geral acontecerá na quarta-feira, 22 de maio, nos mesmos horários e canais da pré-venda.