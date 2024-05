Luciana Gimenez e Mick Jagger prestigiam formatura do filho em Nova York

A apresentadora Luciana Gimenez e o cantor Mick Jagger estiveram juntos em Nova York, na quinta-feira (16), para prestigiar a formatura do filho, Lucas Jagger. A artista publicou uma foto no Instagram ao lado do ex e escreveu: “Lucas, nos te amamos”.

O jovem, de 24 anos, se formou na Universidade de Nova York (NYU) e Luciana não escondeu a emoção de viver essa nova fase do filho. “Estou aqui esperando meu filho receber o diploma dele. Estou chorando tanto de felicidade. Nós, mães, sabemos que as conquistas dos filhos são as nossas maiores conquistas", disse ela em um dos Stories.

Orgulho da mãe

"Eu estou nas nuvens, eu sei o quanto hoje é importante ele acreditar em alguma coisa e ir até o final”, acrescentou.

Luciana também mostrou que o irmão, o ator Marcos Gimenez, esteve na formatura, que aconteceu no Beacon Theatre.