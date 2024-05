Edu Guedes enaltece Ana Hickmann após ela desabar sobre críticas ao seu corpo

A apresentadora Ana Hickmann publicou, nesta sexta-feira (17), um desabafo sobre as cobranças sobre seu corpo. Devido à mudança na sua silhueta, começaram a especular, inclusive, se ela estaria grávida de Edu Guedes, seu atual namorado.

“Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas eu continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo. Isso tudo é muito ruim”, escreveu ela, em um trecho do desabado.

"Felizes e realizados”

Nos comentários, Ana recebeu apoio do namorado, que a elogiou: “Ana, você está linda. O mais importante na vida é estarmos felizes e realizados”, iniciou ele.

“Com a quantidade de problemas absurdos deixados para você e a quantidade de trabalho e os seus afazeres como mãe, as preocupações são inúmeras. Você não tira o sorriso do seu rosto e nunca deixe que qualquer um o faça. Te amo”, publicou.

Os fãs vibraram com a declaração de Edu, que já recebeu mais de 9.700 curtidas. O casal assumiu o namoro publicamente em março desse ano.