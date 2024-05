Belo faz desabafo sobre divórcio e rumores de affair: 'milagre acontece em silêncio'

O cantor Belo escreveu um texto no Instagram, nesta sexta-feira (17), em tom de desabafo sobre a separação de Gracyanne Barbosa e o suposto affair com Ray Figliuzzi, com quem ele estaria há quatro meses, desde antes do término do casamento.

“Tenho dedicado meu pouquíssimo tempo livre para observar o que ocorre ao meu redor. Surpreendentemente li histórias íntimas que nunca foram minhas, vi retratados amores que nunca foram meus e ouvi narrativas que jamais pertenceram a mim. O que exatamente vivi de real? Somente ela e eu sabemos, nesses 16 anos, que realmente existiram”, escreveu ele.

"O amor constrói e não destrói"

Ele ainda demonstrou desejar que a situação se ajeite. “Agora aguardo que o mundo volte a seguir seu curso adequado, que o certo e o errado retomem seus devidos lugares, e que a verdade e a falsidade se reencontrem em suas respectivas esferas. O mundo sempre gira, não tem como parar, mas o importante é que gire sempre na direção certa. O milagre acontece em silêncio! Eu já vivi isso! Sou prova viva que o amor constrói e não destrói”.

A separação de Belo e Gracyanne se tornou pública em abril, e desde então surgiram boatos de traição de ambas partes. Os dois negam.