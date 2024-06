Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (26/6)

A Lua chega no signo de Peixes e você vai mergulhar em emoções profundas e desconhecidas. Memórias ou pessoas do passado podem surgir. Se prepare para boas lembranças. Você vai compreender que a vida é muito mais do que matéria. Pode até ser que algo incomode, mas no período da tarde mercúrio e saturno se alinham e vão te ajudar nessa reorganização interna. Hoje pode ser um dia de organização, planejamento e amadurecimento emocional.

Áries

Mercúrio e Saturno se unem para facilitar sua comunicação. Aproveite a quarta-feira para planejar e resolver questões pendentes, especialmente se for uma conversa. Hoje o dia é perfeito para conversas difíceis. E para os arianos que estão envolvidos com mudanças de casa ou reforma, aproveite para focar no seu ambiente doméstico.

Touro

Suas interações sociais estão em alta. Aproveite para fazer contatos de trabalho, conversar com amigos e fortalecer sua rede. Aquele projeto que não andava, agora pode sair da gaveta. Se tiver que marcar um encontro, uma reunião ou se matricular em um curso, hoje o dia pode ser perfeito.

Gêmeos

Aproveite a aliança entre Mercúrio e Saturno e estruture suas finanças ou organize questões profissionais. Faça uma pausa durante o dia, organize seu orçamento e planeje. Hoje também pode ser um dia super positivo para entregar currículos ou apresentar propostas. É mais fácil você receber um SIM do que um NÂO.

Câncer

Chegou o momento de ressuscitar um plano antigo. Algo me diz que você está prestes a transformar um sonho antigo em um projeto real. Porém, para isso, pode ser necessário buscar conhecimento ou pedir a ajuda de alguém mais experiente, que já tenha trilhado o caminho que você está prestes a seguir. Comece a elaborar sua estratégia para alcançar esse objetivo.

Leão

A harmonia entre Mercúrio e Saturno pede uma tomada de decisão. Tenho a sensação de que, diante de um convite ou oportunidade, você precisará fazer uma escolha definitiva. Talvez seja a chance de formalizar um contrato, concluir um negócio ou resolver uma crise.

Virgem

Este é um ótimo momento para fortalecer suas relações, especialmente as relações pessoais ou de trabalho. Pode ser então que você conheça alguém influente através de amigos e esse alguém pode ser a parceria que você estava procurando. Hoje o dia está perfeito para formalizar alianças que

podem te ajudar a expandir.

Libra

Eu sei que você continua focado em organizar sua rotina. Aproveite a quarta-feira para revisar seus compromissos diários. Sinto que você necessita de uma boa organização. Como anda seus métodos de trabalho? Aproveite que hoje Saturno vai te dar uma força e você vai conseguir estabelecer melhor seus planos.

Escorpião

O cenário está mais do que perfeito para transformar suas ideias em

realidade, escorpiano(a). Seja no trabalho ou em uma situação pessoal, sinto que você já possui a base necessária para persuadir alguém a "comprar" o que quer que você esteja oferecendo. Aproveite essa energia para comunicar claramente seus objetivos para um chefe ou até mesmo um parceiro.

Sagitário

Tudo que envolve definição está beneficiado hoje. Tente oficializar ou regularizar documentos; Pode ser favorável também para selar acordos. Saturno proporciona a segurança e a clareza necessárias para tomar decisões firmes e bem fundamentadas.

Capricórnio

Hoje pode ser aquele dia de convencer as pessoas do que você quer. Mande e-mail, whatsapp ou agende reunião e apresente suas ideias. O dia pode ser do jeito que você gosta, bem produtivo. Aproveite para fechar acordos. Use o seu poder de comunicação.







necessárias para que suas palavras tenham peso e impacto, ajudando a

fechar um acordo ou compromisso

Aquário

Você está precisando organizar sua vida financeira? Aproveite o alinhamento entre Mercúrio e Saturno e faça os ajustes. Não esqueça de ajustar também a sua rotina e seus compromissos financeiros. Observe o que funciona e o que não funciona no seu dia a dia.

Peixes

A quarta-feira vai te convidar a repensar a vida. Sinto que você vai chegar a algumas conclusões. Algo precisa mudar, você já sabe disso. Qual o cenário ideal? Planeje, dê um passo de cada vez e vá deixando os pesos pelo caminho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.