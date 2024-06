Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta sexta-feira (28)

A "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (28), exibe o filme “Vai que Cola - O Filme” após “Cheias de Charme - Edição Especial”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Vai que Cola - O Filme"

Valdomiro Lacerda dá um golpe e, para fugir da polícia, acaba se escondendo na pensão de Dona Jô, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro. Seu ex-sócio tem um plano para Valdo recuperar sua cobertura de frente para o mar no Leblon. Mas a turma do subúrbio vai junto e apronta muita confusão no bairro mais caro do Brasil.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "Vai que Cola - O Filme"