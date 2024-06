Elton John coloca itens de luxo de seu closet à venda no eBay

O astro mundial Elton John é conhecido não só por sua música como também pelo seu gosto pela moda. Se medo de ousar e misturar tendências, óculos coloridos e extravagantes são sua marca registrada, assim como peças da alta costura internacional.

Assim, para ajudar a Elton John Aids Foundation, organização sem fins lucrativos fundada por ele em 1992, para lutar contra ao HIV, o artista colocou seu guarda-roupa pessoal à venda no eBay (site de comércio eletrônico norte-americano).

Veja também Zoeira Morre Martin Mull, ator conhecido por 'Two and a Half Men' e 'Arrested Development' Zoeira Luísa Sonza fala de depressão profunda e dependência emocional

Ao todo são cerca de 250 peças de roupas pessoais como camisas, algumas, inclusive, feitas por Gianni Versace, como a camiseta desenhada para a turnê "The One", de 1992. Apaixonado por esportes, o cantor já foi presidente do Watford Football Club, da Inglaterra e colocou camisetas de times de futebol da sua coleção também para vender.

Estilistas mundiais e o que já foi vendido

De marcas reconhecidas internacionalmente, há exemplares de peças da Yamamoto, Gucci, Prada, Richard James e Adidas. Elton John também pediu que os seus amigos estilistas fizessem doações de itens e, estilista Donatella Versace, está entre os que fizeram doações.

Em dois dias a publicação no perfil do Instagram do eBay já recebeu mais de 145 mil curtidas. Até o momento, já foram vendidos 10 itens, incluindo um par de óculos de sol Paul Smith por R$ 1,9 mil. Uma jaqueta Versace com letras de Elton John e Bernie Taupin também está no leilão e já recebeu 13 lances.

Em um comunicado, o cantor disse esperar que as peças “inspirem você a expressar seu espírito único e lhe tragam tanta alegria quanto me trouxeram. Quer você esteja em busca de luxo ou algo mais descontraído, há um encaixe perfeito. E o melhor, é que cada valor será direcionado para apoiar o trabalho da Elton John Aids Foundation para acabar com o estigma LGBTQ+” disse.

Pioneiro nesta ação

Outras estrelas como Charli XCX, Olivia Rodrigo e o estilista Harry Lambert, já realizaram ações de vendas de peças dos seus guarda-roupas para causas sociais. Porém, Elton John é um pioneiro. Com o seu marido, David Furnish, já realizou vendas desse tipo nos anos 2000, 2006 e 2009.

Praticante do desapego, o astro também já ganhou dinheiro ao realizar leilões. O último, feito no início deste ano, vendeu uma peruca verde, estilo Mozart usada em um show de 1985, por R$ 22 mil. O item fazia parte da "Coleção Elton John: Fora do Armário", com peças que o acompanharam nos palcos.