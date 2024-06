Morre Martin Mull, ator conhecido por 'Two and a Half Men' e 'Arrested Development'

O ator norte-americano Martin Mull morreu, aos 80 anos, na última quinta-feira (27). A informação foi confirmada pela filha do artista, Maggie, nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada, mas, segundo Maggie, o artista estava tratando uma doença.

"É com o coração partido que informo que meu pai morreu em casa no dia 27 de junho, após uma valente luta contra uma longa doença", diz o comunicado.

"Ele nunca não foi engraçado. Meu pai sentirá muita falta de sua esposa e filha, de seus amigos e colegas de trabalho, de outros artistas, comediantes e músicos e – o sinal de uma pessoa verdadeiramente excepcional – de muitos, muitos cães. Eu o amava tremendamente", completou Maggie.

Trabalhos em séries cômicas

Com quase 50 anos de carreira no cinema e na televisão, Mull se tornou ainda mais conhecido pelos trabalhos em séries cômicas de grande audiência. Ele interpretou Russell em Two and a Half Men, Gene Parmesan em Arrested Development e fez uma série de participações em outros grandes sucessos.

Uma dessas participações, em Veep, fez com que o ator fosse indicado ao Emmy de melhor ator convidado em uma série de comédia.