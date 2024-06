Luísa Sonza fala de depressão profunda e dependência emocional

A cantora Luísa Sonza revelou que está se recuperando de uma depressão profunda após lidar com uma enxurrada de haters nas redes sociais envolvendo seus ex-relacionamentos amorosos.

Na véspera de seu show no Rock in Rio Lisboa, em Portugal, a cantora afirmou ao O Globo que sofreu um período com as críticas por afetarem sua carreira, mas não por "homem".

"A galera fala muito que sou dependente emocional, que namoro demais... Mas, na realidade, sofri por ser dependente emocional da minha carreira, não de homem. Isso foi me adoecendo, porque, para cuidar da “Luísa Sonza”, cantora, preciso cuidar de mim antes", ressaltou.

A gaúcha se apresentou no dia 23 de junho no Rock in Rio Lisboa. Ela alcançou, inclusive, o topo das músicas mais tocadas no Spotify Portugal com "Sagrado Profano".

Sobre a autoestima, ela contou que nunca se sentiu inferior, mas que a depressão afetou seu autocuidado.

"Nunca me senti inferior. Na música 'Luísa Manequim', falo que 'até feia, eu sou bonita'. Mas cheguei a perder quase completamente o cuidado comigo. Só não perdi porque, pela carreira, eu precisava estar maquiada, bem-vestida. Quando comecei a me curar da depressão, voltei a cuidar do cabelo, da pele", frisou.