CAPTEI: Líder do governo federal se reúne com entidades de eventos e turismo em café da manhã

Em um momento de agradecimento e fortalecimento das demandas do setor de eventos e turismo, a ABEOC Brasil - Associação Brasileira de Empresas de Eventos, Resorts Brasil - Associação Brasileira de Resorts e Sindepat - Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas receberam o líder do governo federal na Câmara dos Deputados, deputado José Guimarães, em um café da manhã em Fortaleza, na manhã de sexta-feira, 28, no Hotel Gran Marquise.

Legenda: Enid Câmara, José Guimarães e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

O encontro aproximou o setor ao poder legislativo e discutiu questões importantes para a retomada da indústria de eventos e turismo no Brasil, após a aprovação do Projeto de Lei 1026/24, que estabeleceu um teto de R$ 15 bilhões em incentivos fiscais para o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos.

Legenda: José Guimarães Foto: LC Moreira

O evento contou com o apoio da Associação Brasileira de Empresas de Eventos - ABEOC, um forte apoiador na busca por soluções e suporte para a recuperação dos setores de eventos e turismo no país.

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Enid Câmara, José Guimarães e Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra e Yrvana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Luisa Cela e Yrvana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Yrvana Albuquerque e José Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Talita Leite e Cláudia Diniz Foto: LC Moreira

Legenda: Rágis Medeiros, Hanner Pinto, Leonardo Araripe e Ticiane Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Tomaz e Josbertini Clementino Foto: LC Moreira

Legenda: Suemir Moreira, Indira Guimarães e Fabíola Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Eliane Brasil, José Guimarães e Edgar Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Fátima e Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Brasileiro, Stella Pavan e Hanner Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Câmara e Josbertine Clementino Foto: LC Moreira

Legenda: Fabíola Macedo, Leonardo Araripe e Indira Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Norma Zélia, Edgar Fontenele e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal, Annya Ribeiro e Pompeu Vasconcelos Foto: LC Moreira

Legenda: Alda Iodes e Stella Pavan Foto: LC Moreira

Legenda: Glória Ribeiro, Celso Tomaz e Leonardo Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra, Paulo Câmara e Eliane Brasil Foto: LC Moreira

Legenda: Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Murilo Pascoal Foto: LC Moreira

Legenda: Yrvana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Joaquim Cartaxo Foto: LC Moreira

Legenda: Ivana Bezerra Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Araripe Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Araripe e Indira Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Josbertini Clementino, Enid Câmara, Stella Pavan, Alda Iodes e Alberto Augusto Foto: LC Moreira

Legenda: Yrvana Albuquerque, José Guimarães, Eliane Brasil, Murilo Pascoal e Enid Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Stella Pavan, Enid Câmara, Eliane Brasil, Fátima e Joaquim Cartaxo, José Guimarães, Luiza Cela e Yrvana Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Convidados Foto: LC Moreira