Fortaleza x Juventude: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Arena Castelão vai receber mais um duelo do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto, o Fortaleza recebe o Juventude neste domingo (30) pela 13ª rodada da competição. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília).

Após a vitória por 3x0 em cima do Palmeiras na última rodada, o Tricolor do Pici chegou aos 17 pontos e iniciou a rodada na 11ª colocação na tabela. O time de Vojvoda ainda está invicto como mandante na Série A.

O Juventude também vem de um triunfo na última partida. Jogando em casa, a equipe venceu o Flamengo, de virada, por 2x1. Com isso, o time chegou aos 16 pontos, apenas um a menos que o Fortaleza.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai ser transmitida pela TV Verdes Mares e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FORTALEZA | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

Com a confiança em alta depois da vitória por 3x0 contra o Palmeiras, o Fortaleza quer manter os bons resultados dentro de casa. Sem viagem, o elenco teve três dias de preparação antes de enfrentar o Juventude neste domingo.

Apesar dos retornos importantes de Breno Lopes e Pochettino, que devem aparecer na escalação titular, Juan Pablo Vojvoda ainda sofre com problemas de desfalques. Cinco jogadores estão no departamento médico: Marinho, Moisés, Martínez, Calebe e Zé Welison. Quem retorna é o volante Matheus Rossetto, recuperado de lesão. Já Pedro Augusto recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. Kervin Andrade e Kuscevic seguem defendendo suas seleções na Copa América.

Com tantas ausências e retornos importantes, o treinador argentino deve fazer mudanças na escalação titular. É provável que, na zaga, Titi volte ao time titular no lugar de Tomás Cardona. Já Breno Lopes deve ganhar a vaga no ataque de Imanol Machuca.

COMO CHEGA O JUVENTUDE | AUSÊNCIAS E DÚVIDAS

O Juventude chega com dois desfalques. A equipe não terá Edson Carioca e Marcelinho, que estão no departamento médico. No entanto, o técnico Roger Machado terá o retorno de peças importantes. Rodrigo Sam, Mandaca e o treinador estão pendurados.

O goleiro Gabriel Vasconcelos e o zagueiro Zé Marcos retornam após cumpris suspensão no jogo contra o Flamengo. No setor ofensivo, Gilberto poderá voltar ao time no lugar de Taliari.

A equipe está em 12º na tabela, com 16 pontos e vem de derrota para a equipe carioca.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Juventude: Provável time: Gabriel; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Taliari (Gilberto). Técnico: Roger Machado.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA X CRB

Data: 30/06/2024

Local: Arena Castelão

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA)

Assistente 1: Francisco Chaves Bezerra Junior

Assistente 2: Clovis Amaral da Silva

VAR: Rafael Traci