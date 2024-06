Zé Welison e Pedro Rocha entram no departamento médico do Fortaleza; veja lesões

O meio-campista Zé Welison e o atacante Pedro Rocha, do Fortaleza, sofreram lesões e entraram no departamento médico do clube. A informação foi confirmada no boletim divulgado pelo Tricolor do Pici na tarde deste domingo (30).

Legenda: Pedro Rocha durante jogo do Fortaleza Foto: KID JUNIOR / SVM

Zé Welison sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda, enquanto Pedro Rocha sofreu um desconforto na coxa esquerda. Por outro lado, Marinho, que tratava de um estiramento muscular na coxa, iniciou o processo de transição física.

Fortaleza e Juventude entram em campo neste domingo (30), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.